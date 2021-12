Ascolti TV 18 dicembre | a L' Eredità Mattia si perde nei particolari

Leggi su tvpertutti

(Di domenica 19 dicembre 2021) Quella del 18è stato un sabato veramente 'particolare' per glitv Rai e Mediaset. In prima serata è tornato l'appuntamento finale con Ballando con le stelle 2021, che ha incoronato vincitrice Arisa. Durante la puntata si sono verificati una serie di episodi che hanno infiammato gli spettatori, accedendo una serie di dibattiti sul web. Nel preserale calano a picco l'audience dei due game show L'e Caduta Libera, ma Flavio Insinna continua ad avere la meglio nonostante tutto. In questa imperdibile puntata, la Ghigliottina dal valore di 62.500 euro ha riservato dei colpi di scena per il campioneTV ieri 18, chiusura con il botto per Milly Carlucci e il suo Ballando con le stelle Chiude con il botto l'ultimo appuntamento di Ballando con le ...