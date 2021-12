100 magliette per illuminare la speranza

Leggi su cronachesalerno

(Di domenica 19 dicembre 2021) di Monica De Santis Mentre tanti tantissimi balconi della città di?Salerno dallo scorso 8 dicembre si sono illuminati, la seconda edizione dell’iniziativa “IlluminiAMO Salerno” promossa dallo speaker radiofonico Pippo Pelo insieme con la Open OdV accenderanno una luce nel Natale dei bambini e dei ragazzi che, con i loro genitori, saranno costretti a trascorrerlo all’Ospedale Pausilipon di Napoli nel Dipartimento di Oncologia Pediatrica. In un periodo ancora difficile, per alleviare le ansie e per ricreare un clima di festa e attenuare l’isolamento dalla famiglia e dagli amici, l’iniziativa tende la mano alla solidarietà. Ed è così che oggi a partire dalle ore 19 Pippo Pelo, infaticabile organizzatore e, come detto, ideatore di IlluminiAMO, batterà all’asta 100realizzate dagli amici di Op2Gadget per l’evento. Per aggiudicarsene una basterà collegarsi sul ...