Torino | strage sul lavoro | bilancio tremendo in Via Genova

(Di sabato 18 dicembre 2021) Morti bianche anche a dopo il crollo di una gru per strada. Nei giorni in cui in Italia si è aperto un dibattito sull’opportunità dello sciopero generale indetto da CGIL e UIL e che ha visto un’ampia partecipazione popolare nelle cinque piazze scelte in tutta la Penisola, il nostro Paese deve confrontarsi con la dura realtà delle morti bianche. (foto Vigili del Fuoco)Si tratta di un fenomeno purtroppo sottovalutato e che invece è tristemente di attualità: è sconcertante ildegli ultimi tre giorni. L’altro ieri, due operai sono morti in Campania, un terzo in Puglia e un altro in Sardegna. Ieri invece è morto un portuale a Trieste, la stessa città della protesta contro il Green Pass. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Morti sulinfinita: altre quattro vittime Nella mattinata di oggi, è ...

... il bilancio del crollo di un gru in via Genova a. L'ennesima tragedia sul lavoro è avvenuta sabato mattina, 18 dicembre, poco dopo le 10 nel capoluogo piemontese. Poteva essere una...' L'incidente della gru di stamattina in via Genova afa salire a 40 i morti sul lavoro in Piemonte nel corso del 2021. Unainfinita, di fronte alla quale - a parte il doveroso ...Due vittime è il bilancio del crollo di una gru a Torino, in via Genova. A morire due operai, impegnati nelle operazioni di montaggio.Cgil Torino e Fillea Cgil Torino: "Occorrono fatti concreti a partire da più controlli e più formazione, soprattutto in edilizia".