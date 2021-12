Tennis: speranze per Novak Djokovic agli Australian Open? Una commissione potrebbe ammettere i non vaccinati (Di sabato 18 dicembre 2021) Vedremo il numero uno del ranking ATP al via del primo Grand Slam stagionale? Questo dubbio attanaglia gli appassionati di Tennis ormai da mesi ed ancora non è stato risolto. Gli Australian Open hanno imposto l’obbligo di vaccino per i giocatori presenti nell’edizione 2022 e Novak Djokovic, noto per le sue vicende contro i vaccini, in questo caso rimarrebbe escluso. In queste ore però si stanno aprendo alcuni scenari imprevisti. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, Tennis Australia, che lavora di concerto con le autorità statali, avrebbe aperto alla possibilità di giocare senza vaccino, passando però prima da una doppia commissione che esaminerà la domanda. La prima sarà formata tre specialisti: un immunologo, un esperto in malattie ... Leggi su oasport (Di sabato 18 dicembre 2021) Vedremo il numero uno del ranking ATP al via del primo Grand Slam stagionale? Questo dubbio attana gli appassionati diormai da mesi ed ancora non è stato risolto. Glihanno imposto l’obbligo di vaccino per i giocatori presenti nell’edizione 2022 e, noto per le sue vicende contro i vaccini, in questo caso rimarrebbe escluso. In queste ore però si stanno aprendo alcuni scenari imprevisti. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti,Australia, che lavora di concerto con le autorità statali, avrebbe aperto alla possibilità di giocare senza vaccino, passando però prima da una doppiache esaminerà la domanda. La prima sarà formata tre specialisti: un immunologo, un esperto in malattie ...

