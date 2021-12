Tarchi: “Nessuno può ignorare la centralità di FdI. Ma al momento giusto l’accusa di fascismo tornerà” (Di sabato 18 dicembre 2021) «È il riconoscimento del ruolo centrale che, grazie alla forte crescita dei consensi, il partito ha assunto all’interno del centrodestra, e di conseguenza nel sistema politico italiano. Un dato che Nessuno può più ignorare». Sta parlando della kermesse di Atreju, di Giorgia Meloni, di Fratelli d’Italia e del suo peso all’interno della coalizione il professor Marco Tarchi. Docente di Scienze politiche a Firenze, ideologo della Nuova destra, il professore parla a tutto campo, dalla partita del Quirinale all’accusa di fascismo che a cadenze regolari piombano sul partito di Giorgia Meloni. Per cui la domanda di Maurizio Caverzan nella lunga intervista sulla Verità è d’obbligo. Ad Atreju, conclusasi una settimana fa, sono venuti tutti i leader dei partiti. Mentre fino a poco tempo fa alla Meloni veniva ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 18 dicembre 2021) «È il riconoscimento del ruolo centrale che, grazie alla forte crescita dei consensi, il partito ha assunto all’interno del centrodestra, e di conseguenza nel sistema politico italiano. Un dato chepuò più». Sta parlando della kermesse di Atreju, di Giorgia Meloni, di Fratelli d’Italia e del suo peso all’interno della coalizione il professor Marco. Docente di Scienze politiche a Firenze, ideologo della Nuova destra, il professore parla a tutto campo, dalla partita del Quirinale aldiche a cadenze regolari piombano sul partito di Giorgia Meloni. Per cui la domanda di Maurizio Caverzan nella lunga intervista sulla Verità è d’obbligo. Ad Atreju, conclusasi una settimana fa, sono venuti tutti i leader dei partiti. Mentre fino a poco tempo fa alla Meloni veniva ...

Advertising

SecolodItalia1 : Tarchi: “Nessuno può ignorare la centralità di FdI. Ma al momento giusto l’accusa di fascismo tornerà”… - rotre54 : @RamaNefru Tarchi non è nessuno se non un vecchio fascista in parte ripulito da una modestissima attività pseudo ac… -

Ultime Notizie dalla rete : Tarchi Nessuno Marco Tarchi: "La destra ha dirigenti modesti e nessuno ha capito Gramsci" ROMA. L'inchiesta di Fanpage s ta svelando l'esistenza di una galassia di estrema destra forse più estesa di quanto si creda comunemente. Il politologo Marco Tarchi, che conosce bene quel mondo perché è da lì che proviene, ritiene però che gli allarmi siano eccessivi. "Da alcuni anni l'estrema destra viene rappresentata mediaticamente, e persino da un gran ...

L'equilibrio delle due 'leghe' non durerà. E Draghi sta con Lamorgese. Parla Tarchi ...dei governatori o quella degli oltranzisti? E' uno fra i quesiti che abbiamo posto a Marco Tarchi, ... E nessuno dei tre sembra essere portato a mediazioni o ammorbidimenti. Tuttavia, uno strappo di ...

"Scelta basagliana" per ospiti del centro diurno Casentino ROMA. L'inchiesta di Fanpage s ta svelando l'esistenza di una galassia di estrema destra forse più estesa di quanto si creda comunemente. Il politologo Marco, che conosce bene quel mondo perché è da lì che proviene, ritiene però che gli allarmi siano eccessivi. "Da alcuni anni l'estrema destra viene rappresentata mediaticamente, e persino da un gran ......dei governatori o quella degli oltranzisti? E' uno fra i quesiti che abbiamo posto a Marco, ... Edei tre sembra essere portato a mediazioni o ammorbidimenti. Tuttavia, uno strappo di ...