Serie A | la cronaca di Bologna-Juventus 0-2

(Di sabato 18 dicembre 2021) Tutto pronto per. Sta per iniziare il match delle ore 18:00 del diciottesimo turno diA 2021/2022. Sta per iniziare, match delle ore 18:00 del diciottesimo turno diA 2021/2022. Allo stadio Renato Dall’Ara di, per il momento invaso dalla nebbia, Sinisa Mihajlovic ospita i bianconeri di Massimiliano Allegri. Dopo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.

Advertising

Fantacalcio : Bologna-Juventus 0-2: cronaca, tabellino e voti del Fantacalcio - spantano91 : ??Serie B - Il Frosinone cala il poker: Zerbin e Gatti stendono la Spal - tabellamercatob : 18^ giornata #serieb Finale #FrosinoneSPAL 4-0 doppiette di Zerbin e Gatti Tabellino e cronaca - NTR24 : Serie B, Benevento-Monza rinviata a data da destinarsi - Nutizieri : LIVE | Serie A, Bologna-Juventus 0-0: nessuna sorpresa per i rossoblù, Allegri lancia Kean -

Ultime Notizie dalla rete : Serie cronaca

Allo stadio Dall'Ara, il match valido per la 18ª giornata diA 2021/2022 tra Bologna e Juventus: sintesi, tabellino, risultato, moviola elive Allo stadio Dall'Ara, Bologna e Juventus si affrontano nel match valido per la 18ª giornata della...... gara valida per la diciottesima giornata diA 2021/2022: Calhanoglu è il migliore del match ... Allenatore: Simone InzaghiDELLA PARTITA FANTACALCIO REPORT Reti: all'11' pt Perisic, al ...PORDENONE. Stava tagliando con la flex un cilindro azzurro, un ordigno militare in apparenza inerte, quando è stato investito all’improvviso dall’esplosione. Il pensionato Giorgio Marchet, 78 anni, è ...Le ultime notizie di politica, cronaca, attualità, sport, costume da Imperia e dalla sua Provincia. The latest about politics, news, sport, events in Imperia and its province.