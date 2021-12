Rovinosa batosta in Rai per Flavio Insinna | ecco chi prende il suo posto | una scelta pesantissima

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 18 dicembre 2021) Un duro colpo, per, il conduttore de L'Eredità, il quiz pre-serale in onda su Rai 1 e campione di ascolti. Ma L'Eredità non c'entra, così come non c'entra il recente addio della sexy-professoressa Ginevra Pisani, pilastro della trasmissione. Il punto è che la Rai ha scelto Amadeus al suoper la conduzione di Affari Tuoi, il format con cui L'Eredità fa la staffetta e cheha condotto per lunghi anni. Affari Tuoi tornerà ad intrattenere il pubblico di Rai 1 prima del Tg1 al termine del prossimo Festival di Sanremo. E insomma, Amadeus passerà direttamente dall'Ariston alla conduzione del format dei pacchi.è stato alla guida di Affari Tuoi per lungo tempo, ma già l'anno scorso la conduzione fu affidata a Carlo Conti. Quest'anno ...