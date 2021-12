Roma, dopo oltre un anno torna attivo il Tram 2 (Di sabato 18 dicembre 2021) Roma – dopo oltre un anno di interruzione, la linea Tram 2 è rientrata in funzione nella mattinata di oggi. La tratta, che è stata ferma per la sostituzione completa dei binari lungo il tracciato, collega piazzale Flaminio-Piazza del Popolo a piazza Mancini, percorrendo via Flaminia-viale Tiziano, viale Pinturicchio e via Masaccio, connettendo gli importanti nodi di scambio di Flaminio e Mancini e i poli culturali dell’Auditorium e del Maxxi. Erano presenti alla riapertura della linea il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri, l’Assessore alla Mobilità Eugenio Patanè e la Presidente del Municipio II Francesca Del Bello. “In una fase come quella attuale, con i contagi da tenere sotto controllo, rimettere in moto questa linea significa prima di tutto dare una maggiore garanzia di sicurezza ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 18 dicembre 2021)undi interruzione, la linea2 è rientrata in funzione nella mattinata di oggi. La tratta, che è stata ferma per la sostituzione completa dei binari lungo il tracciato, collega piazzale Flaminio-Piazza del Popolo a piazza Mancini, percorrendo via Flaminia-viale Tiziano, viale Pinturicchio e via Masaccio, connettendo gli importanti nodi di scambio di Flaminio e Mancini e i poli culturali dell’Auditorium e del Maxxi. Erano presenti alla riapertura della linea il Sindaco diRoberto Gualtieri, l’Assessore alla Mobilità Eugenio Patanè e la Presidente del Municipio II Francesca Del Bello. “In una fase come quella attuale, con i contagi da tenere sotto controllo, rimettere in moto questa linea significa prima di tutto dare una maggiore garanzia di sicurezza ...

