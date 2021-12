Ravanusa | procura | ' Causale scintilla da una bolla di metano'

(Di sabato 18 dicembre 2021) Sulla tragedia di, nella quale sono morte 9 persone, è intervenuto iltore di Agrigento Luigi Patronaggio che ha fatto chiarezza, in modo ufficiale, sulle cause dell'esplosione, ...

