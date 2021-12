Napoli, rapina ad Ounas: è arrivata la precisazione del club (Di sabato 18 dicembre 2021) Nel pomeriggio Adam Ounas ha vissuto un episodio sconveniente. L’attaccante algerino del Napoli ha subìto una rapina a mano armata nella sua casa di Posillipo. A differenza di quanto riporta La Repubblica, Adam Ounas è regolarmente partito, come da programma, con il gruppo squadra per la trasferta di Milano.— Official SSC Napoli (@sscNapoli) December 18, 2021 Napoli OunasNapoli, Ounas è partito per Milano Secondo quanto riportato da La Repubblica, scosso dalla rapina, Ounas non era partito per Milano al seguito della squadra. Il Napoli, con un tweet, ha invece precisato che il calciatore algerino ha preso parte alla trasferta milanese e domani sarà ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 18 dicembre 2021) Nel pomeriggio Adamha vissuto un episodio sconveniente. L’attaccante algerino delha subìto unaa mano armata nella sua casa di Posillipo. A differenza di quanto riporta La Repubblica, Adamè regolarmente partito, come da programma, con il gruppo squadra per la trasferta di Milano.— Official SSC(@ssc) December 18, 2021è partito per Milano Secondo quanto riportato da La Repubblica, scosso dallanon era partito per Milano al seguito della squadra. Il, con un tweet, ha invece precisato che il calciatore algerino ha preso parte alla trasferta milanese e domani sarà ...

