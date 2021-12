Marc Marquez ammette | “La moto è una sensazione di libertà…”

(Di sabato 18 dicembre 2021) Parole toccanti e fortemente emozionali quelle di. Il pilota spagnolo, durante il documentario realizzato da DAZN chiamato “Io Pilota“, si è aperto ai microfoni parlando delle sue sensazioni positive di quando sale su una. L’iberico, non a caso, parla di senso di libertà che non si prova quasi mai nella vita. Le toccanti parole diEcco le parole dinel bel documentario realizzato dall’emittente streaming di DAZN che detiene i diritti di trasmissione delmondiale: “La mia vita non avrebbe senso senza le– spiega il pilota Honda – noi piloti conosciamo ladi quando si cade, il rischio, il dolore, la possibilità di infortunarsi. A volte succede ...

Dopo i successi conquistati ad Austin e Misano,ha purtroppo dovuto alzare nuovamente bandiera bianca per il finale di stagione, questa volta fermato da una diplopia (visione doppia) emersa dopo un incidente in motocross rimediato in ...L'inizio dell'annata 2022, sul fronte agonistico, è prevista il 6 marzo in Qatar, ma ancor prima vi saranno i citati test IRTA in programma il 5 - 6 febbraio in Malesia.La presenza di Marc Marquez al test MotoGP di Sepang resta in forte dubbio. Ma suo fratello Alex assicura che presto lo rivedremo campione del mondo.- Alberto Puig ha fiducia nel rientro del suo campione, che proprio in questi giorni affronterà un nuovo controllo per la diplopia ...