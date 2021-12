Malanni e infortuni, difesa Milan in emergenza: Pioli si aggrappa a Tomori (Di sabato 18 dicembre 2021) Un altro gancio destro alla difesa del Milan. Theo Hernandez rischia di saltare la sfida contro il Napoli, o per lo meno iniziare dalla panchina e farsi trovare pronto a gara in corso (difficile). Il ... Leggi su gazzetta (Di sabato 18 dicembre 2021) Un altro gancio destro alladel. Theo Hernandez rischia di saltare la sfida contro il Napoli, o per lo meno iniziare dalla panchina e farsi trovare pronto a gara in corso (difficile). Il ...

Advertising

sportli26181512 : Malanni e infortuni, difesa Milan in emergenza: Pioli si aggrappa a Tomori: Malanni e infortuni, difesa Milan in em… - Gazzetta_it : Malanni e infortuni, difesa Milan in emergenza: Pioli si aggrappa a Tomori #MilanNapoli -