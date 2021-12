L’Empoli a Spezia per continuare a stupire: toscani a caccia di un record storico (Di sabato 18 dicembre 2021) L’Empoli contro lo Spezia potrebbe anche giocare per un record storico per quanto riguarda le squadre neo promosse Non è una novità, ormai, L’Empoli di Aurelio Andreazzoli. La sorpresa di questa Serie A con bel gioco, punti e tanti gioielli messi in mostra. I toscani a Spezia potrebbero, inoltre, andare a caccia di un record importante che riguarda proprio gli azzurri. In caso di vittoria potrebbero fare il record di vittorie in trasferta. Altro tassello che va ad impreziosire sin qui l’ottimo cammino della squadra. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 18 dicembre 2021)contro lopotrebbe anche giocare per unper quanto riguarda le squadre neo promosse Non è una novità, ormai,di Aurelio Andreazzoli. La sorpresa di questa Serie A con bel gioco, punti e tanti gioielli messi in mostra. Ipotrebbero, inoltre, andare adi unimportante che riguarda proprio gli azzurri. In caso di vittoria potrebbero fare ildi vittorie in trasferta. Altro tassello che va ad impreziosire sin qui l’ottimo cammino della squadra. L'articolo proviene da Calcio News 24.

