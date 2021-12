Grande Fratello VIP, Alex Belli e il confronto diretto con Soleil Sorge (VIDEO) (Di sabato 18 dicembre 2021) Il confronto decisivo tra Alex Belli e Soleil Sorge era nell’aria. Annunciato praticamente dal giorno dell’espulsione dell’attore dalla casa del Grande Fratello VIP lunedì scorso. Dopo il confronto a 4 tra Belli e alcuni inquilini della casa, i due si sono incontrati nel giardino. Alex arriva e sorride: So cosa senti e so cosa hai provato, so tutto. Volevo dirti questo amica mia: Sei stata una compagna di viaggio pazzesca. Abbiamo vissuto momenti incredibili, mi dispiace che tu possa pensare che qualsiasi cosa abbiamo vissuto potesse essere falso. Non perdere la tua luce e la tua verità. Fuori ho trovato una situazione assurda, Delia che stava male. Non potevo stare qua dentro sapendo che fuori la mia vita stava ... Leggi su cityroma (Di sabato 18 dicembre 2021) Ildecisivo traera nell’aria. Annunciato praticamente dal giorno dell’espulsione dell’attore dalla casa delVIP lunedì scorso. Dopo ila 4 trae alcuni inquilini della casa, i due si sono incontrati nel giardino.arriva e sorride: So cosa senti e so cosa hai provato, so tutto. Volevo dirti questo amica mia: Sei stata una compagna di viaggio pazzesca. Abbiamo vissuto momenti incredibili, mi dispiace che tu possa pensare che qualsiasi cosa abbiamo vissuto potesse essere falso. Non perdere la tua luce e la tua verità. Fuori ho trovato una situazione assurda, Delia che stava male. Non potevo stare qua dentro sapendo che fuori la mia vita stava ...

