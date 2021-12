Germania | cosa succede nella patria dei no vax

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 18 dicembre 2021) di Paolo Becchi e Giovanni Zibordi Lasi è rivelata un osso duro per chi vuole vaccinare tutti come unica soluzione. I tedeschi non vaccinati sono 23 milioni e ogni giorno le manifestazioni che qui vengono chiamate come “novax” sono centinaia e centinaia. Il fatto che i media ovviamente ne parlino il meno possibile rende magari increduli chi vi si affida e richiede appunto di controllare con i propri occhi. Se lo si fa si vede che la vaccinazione si è quasi fermata al 70% e 23 milioni di tedeschi rimangono “novax”. Pare che le restrizioni sul green pass abbiano sortito l’effetto opposto. Per chi voglia poi controllare l’entità del fenomeno di protesta qui trova il calendario dei raduni e dimostrazioni insu Telegram aggiornato ora per ora. Sono 6 pagine piene ognuna con centinaia di appuntamenti indicati tutti come “heute” (venerdì) ...