Gazzetta: Il Napoli sonda il mercato di gennaio per un terzino sinistro e un centrale di difesa (Di sabato 18 dicembre 2021) Due le priorità del Napoli per il mercato di gennaio: un terzino sinistro e un centrale difensivo. Così fa sapere la a Gazzetta dello Sport. La questione del terzino è storica, gli azzurri se la portano dietro dal grave infortunio occorso a Ghoulam. Mario Rui non può reggere da solo per tutta la stagione e così si va facendo sempre più concretamente strada l’ipotesi di anticipare a gennaio l’arrivo di Reinildo Mandava del Lille, che gli azzurri avevano già puntato per l’estate. In orbita Napoli anche Lucumì, giovane centrale difensivo del Genk che sa giocare anche a sinistra. E cosi? il Napoli da tempo segue Reinildo Mandava, esterno sinistro del Lilla che e? in ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 18 dicembre 2021) Due le priorità delper ildi: une undifensivo. Così fa sapere la adello Sport. La questione delè storica, gli azzurri se la portano dietro dal grave infortunio occorso a Ghoulam. Mario Rui non può reggere da solo per tutta la stagione e così si va facendo sempre più concretamente strada l’ipotesi di anticipare al’arrivo di Reinildo Mandava del Lille, che gli azzurri avevano già puntato per l’estate. In orbitaanche Lucumì, giovanedifensivo del Genk che sa giocare anche a sinistra. E cosi? ilda tempo segue Reinildo Mandava, esternodel Lilla che e? in ...

Advertising

Gazzetta_it : Col Napoli in emergenza? Pioli ha da giocarsi la carta Daniel Maldini #Milan - Gazzetta_it : Manolas fermato (e multato) dalla GdF in aeroporto: trasportava più di 20mila euro #Napoli - napolista : Gazzetta: Il Napoli a gennaio vuole un terzino sinistro e un centrale di difesa Per il terzino si aspetterà la fin… - sportli26181512 : Da Atalanta-Roma a Milan-Napoli: le ultime sulle gare principali della 18ª giornata: Da Atalanta-Roma a Milan-Napol… - cielorossonero : RT @MilanPress_it: Franco #Baresi racconta #MilanNapoli, tra passato e presente ??? -