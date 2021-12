Diabolik | arrestato il killer di Fabrizio Piscitelli | capo ultrà della Lazio «L' esecuzione in un video»

(Di sabato 18 dicembre 2021) Unvestito da runner, lo stesso, che avrebbe agito due volte: a distanza di un anno. Un professionista, che sarebbe stato ingaggiato come sicario per risolvere gli scontri legati alla...

È il presunto assassino di Fabrizio Piscitelli, noto come '', il capo ultras della Lazio ... Droga In cella l'ultrà "amico" di SalviniLuca Lucci: il n.1 del Carroccio lo abbracciò all'...'Il killer? L'ho saputo dai giornali'. Lo ha detto Ginevra Piscitelli , figlia di Fabrizio, detto, uno dei capiultrà della Lazio ucciso due anni fa, il 7 agosto 2019, in un agguato al Parco ...(Adnkronos) Un uomo è stato arrestato per l'omicidio di Fabrizio Piscitelli, l'ultrà della Lazio conosciuto con il nome di Diabolik e freddato con un colpo di pistola nel parco degli Acquedotti a Roma ..."Davvero? L'ho saputo in questo momento. Sono frastornata, sapevo che gli inquirenti stavano lavorando bene". Sono queste le parole utilizzate da Rita Corazza, la moglie di ...