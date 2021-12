Crolla gru nel cantiere di via Genova a Torino, morto un operaio (Di sabato 18 dicembre 2021) Una gru è caduta questa mattina in via Genova a Torino all’altezza del civico 107. La gru era appoggiata ad un palazzo di sei piani in fase di ristrutturazione. Al momento il bilancio è di un operaio morto e di un secondo in gravi condizioni. Altre tre persone sono ferite. Distrutte le auto parcheggiate nelle vicinanze. Sul posto Carabinieri, polizia municipale che ha chiuso il traffico. Presente anche lo Spresal dell’Asl di Torino. Ancora in fase di ricostruzione la dinamica. L'articolo proviene da Nuova Società. Leggi su nuovasocieta (Di sabato 18 dicembre 2021) Una gru è caduta questa mattina in viaall’altezza del civico 107. La gru era appoggiata ad un palazzo di sei piani in fase di ristrutturazione. Al momento il bilancio è di une di un secondo in gravi condizioni. Altre tre persone sono ferite. Distrutte le auto parcheggiate nelle vicinanze. Sul posto Carabinieri, polizia municipale che ha chiuso il traffico. Presente anche lo Spresal dell’Asl di. Ancora in fase di ricostruzione la dinamica. L'articolo proviene da Nuova Società.

