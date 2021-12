Covid, cresce l’incidenza tra i più giovani: il 50% dei casi diagnosticato nella fascia di età 6-11 anni – Il report Iss (Di sabato 18 dicembre 2021) Sale l’incidenza di casi Covid nelle fasce di età 0-9 anni e 10-19 anni. È quanto emerge nell’ultimo report dell’Istituto superiore di sanità. Negli ultimi sette giorni, l’incidenza ha raggiunto i 317 casi per 100.000 abitanti per la fascia 0-9 anni (contro i 275 casi della scorsa settimana), mentre nella fascia 10-19 anni l’incidenza è salita a 296 casi ogni 100.000 abitanti. «nella popolazione in età scolare – si legge nel documento – l’incidenza si mantiene elevata, specialmente nella fascia di età 6-11, dove si osserva all’incirca il 50% dei ... Leggi su open.online (Di sabato 18 dicembre 2021) Saledinelle fasce di età 0-9e 10-19. È quanto emerge nell’ultimodell’Istituto superiore di sanità. Negli ultimi sette giorni,ha raggiunto i 317per 100.000 abitanti per la0-9(contro i 275della scorsa settimana), mentre10-19è salita a 296ogni 100.000 abitanti. «popolazione in età scolare – si legge nel documento –si mantiene elevata, specialmentedi età 6-11, dove si osserva all’incirca il 50% dei ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, in Spagna 33mila nuovi casi in 24 ore: cresce ancora l'incidenza #covid - borghi_claudio : Ebbene si, adoro i Tories inglesi. E adoro i loro gruppi di pressione interni. Senza il gruppo ERG la Brexit non ci… - infoitsalute : Covid, cresce la percentuale di protezione del vaccino dalle forme gravi: i dati dell'Iss - CorriereAlpi : L’analisi effettuata dall’assemblea di Anfao. Esportazioni in aumento del 37% sul 2020 - superbely : @siriomerenda Io mi chiedo quotidianamente se questo individuo non ha nulla di meglio da fare.È al governo, pagato… -