Classifica Coppa del Mondo biathlon femminile 2021-2022: Roeiseland comanda, 13ma Vittozzi e 20ma Wierer (Di sabato 18 dicembre 2021) Classifica Coppa DEL Mondo biathlon femminile GENERALE 1 Roeiseland MARTE OLSBU 379 2 OEBERG ELVIRA 327 3 ALIMBEKAVA DZINARA 305 4 SOLA HANNA 291 5 HAUSER LISA THERESA 289 6 OEBERG HANNA 287 7 BESCOND ANAIS 250 8 HERRMANN DENISE 224 9 BRAISAZ-BOUCHET JUSTINE 209 10 CHEVALIER-BOUCHET ANAIS 20213 Vittozzi LISA 17420 Wierer DOROTHEA 146 Classifica Coppa DEL Mondo biathlon femminile PURSUIT 1 Roeiseland MARTE OLSBU 163 2 OEBERG ELVIRA 144 3 OEBERG HANNA 126 4 ALIMBEKAVA DZINARA 104 5 BESCOND ANAIS 101 6 SOLA HANNA 101 7 HAUSER LISA THERESA 97 8 CHEVALIER-BOUCHET ANAIS 94 9 BRAISAZ-BOUCHET JUSTINE 80 10 HERRMANN DENISE 7314 ... Leggi su oasport (Di sabato 18 dicembre 2021)DELGENERALE 1MARTE OLSBU 379 2 OEBERG ELVIRA 327 3 ALIMBEKAVA DZINARA 305 4 SOLA HANNA 291 5 HAUSER LISA THERESA 289 6 OEBERG HANNA 287 7 BESCOND ANAIS 250 8 HERRMANN DENISE 224 9 BRAISAZ-BOUCHET JUSTINE 209 10 CHEVALIER-BOUCHET ANAISLISA 17420DOROTHEA 146DELPURSUIT 1MARTE OLSBU 163 2 OEBERG ELVIRA 144 3 OEBERG HANNA 126 4 ALIMBEKAVA DZINARA 104 5 BESCOND ANAIS 101 6 SOLA HANNA 101 7 HAUSER LISA THERESA 97 8 CHEVALIER-BOUCHET ANAIS 94 9 BRAISAZ-BOUCHET JUSTINE 80 10 HERRMANN DENISE 7314 ...

