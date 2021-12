Calcio: l'Atalanta rinuncia alla maglia di Natale dopo polemiche su Skyline (Di sabato 18 dicembre 2021) Bergamo, 18 dic. - (Adnkronos) - Nessuna maglia speciale nel match di oggi pomeriggio contro la Roma. dopo le polemiche degli ultimi giorni l'Atalanta ha annunciato che per il match di campionato della 18esima giornata di campionato scenderà in campo con la classica prima divisa da gioco. "Rammaricata e dispiaciuta per quanto accaduto in questi ultimi giorni, al fine di evitare ogni ulteriore strumentalizzazione, vista l'importanza della partita, la società ha deciso che oggi la squadra scenderà in campo indossando la prima maglia gara ufficiale", si legge nel comunicato diramato dal club bergamasco. Nei giorni scorsi l'Atalanta ha varato la dodicesima edizione del Christmas Match, maglie da gioco in edizione limitata che successivamente sarebbero state messe all'asta con ricavato ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 18 dicembre 2021) Bergamo, 18 dic. - (Adnkronos) - Nessunaspeciale nel match di oggi pomeriggio contro la Roma.ledegli ultimi giorni l'ha annunciato che per il match di campionato della 18esima giornata di campionato scenderà in campo con la classica prima divisa da gioco. "Rammaricata e dispiaciuta per quanto accaduto in questi ultimi giorni, al fine di evitare ogni ulteriore strumentalizzazione, vista l'importanza della partita, la società ha deciso che oggi la squadra scenderà in campo indossando la primagara ufficiale", si legge nel comunicato diramato dal club bergamasco. Nei giorni scorsi l'ha varato la dodicesima edizione del Christmas Match, maglie da gioco in edizione limitata che successivamente sarebbero state messe all'asta con ricavato ...

