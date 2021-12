Cagliari-Udinese | programma e telecronisti Dazn e Sky Serie A 2021 2022

(Di sabato 18 dicembre 2021) Ile isue Sky di, match valido per la diciottesima giornata di. All’Unipol Domus sfida delicatissima coi sardi cercano punti salvezza in questo scontro diretto contro i friulani che col cambio di allenatore provano a risalire la china. Chi riuscirà ad avere la meglio? Fischio d’inizio fissato per le ore 20.45 di sabato 18 dicembre.sarà visibile sucon la telecronaca di Gabriele Giustiniani e Manuel Pasqual e su Sky Sport Calcio con la telecronaca di Dario Massara e Nando Orsi. SportFace.

Advertising

Eurosport_IT : ?????? Ottavi di finale #CoppaItalia: ?? Juventus ?? Sampdoria ?? Sassuolo ?? Cagliari ?? Napoli ?? Fiorentina ?? Atala… - sportface2016 : #SerieA, il programma e i telecronisti di #CagliariUdinese - suB_ociV : Só com times da ????: Verona Inter Napoli Inter Cagliari Inter Udinese Sampdoria - EmilianoVasta : Il mio pronostico su Cagliari Udinese è 1-0 marcatore João Pedro #campionatopronostici @pronostici22 - lrdp__ : ??Palinsesto di oggi ??Sabato 18 Dicembre #SerieA ???? (15:00) Atalanta ?? Roma (18:00) Bologna ?? Juventus (20:45) C… -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari Udinese

Ultima è e ultima rimarrà, farà qualche punto con squadre male in arnese della sua stessa qualità, lasciando, Genoa e Spezia (sempre che qualcun altro, come Venezia o, non sprofondi) ...PARTITE CHE SEGUIREMO IN DIRETTA LIVE SU CALCIOMAGAZINE: SERIE A 15.00 Atalanta - Roma 18.00 Bologna - Juventus 20.45SERIE B 14.00 Ascoli - Cremonese Como - Reggina Cosenza - Pisa ...Il programma e i telecronisti su Dazn e Sky di Cagliari-Udinese, match valido per la diciottesima giornata di Serie A 2021/2022. All’Unipol Domus sfida delicatissima coi sardi cercano punti salvezza i ...Alle ore 20.45 di sabato 18 dicembre, per la diciottesima giornata di Serie A, si gioca Cagliari-Udinese. 10 punti in classifica contro 17, vede di fronte i pericolanti sardi, che stanno disperatament ...