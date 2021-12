Bologna-Juventus 0-2 | Morata e Cuadrado in gol | tabellino e highlights

(Di sabato 18 dicembre 2021) I bianconeri regolano la formazione di Mihajlovic. La squadra di casa non incide in avanti ed è fragile in difesa– Laporta a casa I tre punti dopo la trasferta allo Stadio Dall’Ara dicontro la squadra di casa allenata da Sinisa Mihajlovic. I bianconeri non brillano, ma riescono senza troppa difficoltà a imporre la loro superiorità tecnica, complice la difesa poco mobile dei rossoblù, con le prestazioni soddisfacenti di, autori delle reti ...

A raggiungere la banda di Mourinho è invece la Juventus, che impiega solamente sei giri di lancette per passare in vantaggio contro il Bologna, grazie ad un passaggio illuminante di Federico ...Il tabellino di Bologna – Juventus, i dati statistici della partita valida per la diciottesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022 ...