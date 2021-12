Bianca Gascoigne | finale Ballando del 18 dicembre 2021 video e gallery

(Di sabato 18 dicembre 2021) Nelladicon le Stelledi stasera, 18, in onda su Rai1, abbiamo potuto rivedere anche la coppia formata dalla modella inglese, figlia del noto ex calciatore Paul, e dallo storico ballerino del programma Simone Di Pasquale. La coppia, rientrata in gioco dopo il ripescaggio della scorsa settimana, ha ballato un Boogie sulle note del celeberrimo brano natalizio Jingle Bell Rock.: i voti aLa coppia è stata giudicata dalla giuria formata dalla ballerina e coreografa Carolyn Smith, dal conduttore televisivo Fabio Canino, dai giornalisti Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli e dallo stilista Guillermo Mariotto. Stasera il meccanismo della prima manche prevedeva delle ...

Advertising

RebsDiary : RT @Cinguetterai: Il papà, Paul Gascoigne, fa una sorpresa a Bianca. Noi siamo deboli di cuore ?? #BallandoConLeStelle - sweetcoco082 : RT @Cinguetterai: Il papà, Paul Gascoigne, fa una sorpresa a Bianca. Noi siamo deboli di cuore ?? #BallandoConLeStelle - FranCesca2tweet : Ma su facebook non c'è il post per votare Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale, o è un problema solo mio? #BallandoConLeStelle - Martina7_totale : RT @Cinguetterai: Il papà, Paul Gascoigne, fa una sorpresa a Bianca. Noi siamo deboli di cuore ?? #BallandoConLeStelle - alessandros2405 : @IlContiAndrea io spero bianca gascoigne -

Ultime Notizie dalla rete : Bianca Gascoigne

Il Sussidiario.net

La prima sfida sarà tra la coppia Sabrina Salerno - Samuel Peron e quella composta dae Simone Di Pasquale. Vestito di ghiaccio per la genovese che si esibisce con il maestro di ...Delle tredici coppie che componevano la rosa inziale ne sono rimaneste in gara soltanto sei a combattere per il titolo: Arisa e Vito Coppola ,e Simone Di Pasquale , Morgan e ...Parte con una sorpresa la finale di Ballando con le Stelle: un match di sfide. Le prime a scendere in capo sono le bellissime due vip: Sabrina Salerno e Bianca Gascoigne. Prima delle esibizioni ...Indice dei contenuti1 Ballando con le Stelle 18 dicembre diretta: le coppie finaliste2 Special guest della puntata finale3 Ballando con le Stelle 18 dicembre diretta finale: Matano assente4 Prima manc ...