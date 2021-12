Al giudice molestatore solo una pena “simbolica” | perderà due mesi di anzianità Due pesi e due misure

Ultime Notizie dalla rete : giudice molestatore

Il Secolo d'Italia

... probabilmente un, per il quale l'esorcista aveva richiamato una figura di donna magica,... e dici quanto segue: Shamash dio del Sole edegli Inferi di notte... Infine, il testo ...Ilè un 26enne , originario di Tricase ma residente a Corigliano d'Otranto. Ilha disposto anche il risarcimento del danno per la vittima che si era costituita parte civile. Nei ...Si torna in aula con una certezza in più nei confronti dell'istruttore equestre: è capace di intendere e volere. La Federazione apre nuovo fascicolo ...I fatti lo scorso 29 maggio in un ristorante di Specchia, in Salento. L'imputato dovrà scontare un anno e otto mesi di reclusione per violenza sessuale ...