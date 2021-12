Volley, calendario 13^ giornata Superlega 2021/2022: programma, orari e diretta tv (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il calendario della tredicesima giornata di andata del campionato di Superlega 2021/2022 di Volley maschile: ecco le informazioni per vedere tutte le partite. Archiviate le sfide in Europa di metà settimana, si torna in Italia per chiudere il girone di andata (seppur con qualche sfida da recuperare). Si inizia con l’anticipo di sabato 18 dicembre tra Padova e Modena, mentre domenica i fari saranno puntati sul big match Civitanova-Perugia. Poi Trento ospiterà Cisterna e Monza se la vedrà con Verona. Milano scenderà sul campo di Taranto, mentre è rinviata a domenica 26 la sfida Piacenza-Vibo Valentia dopo alcuni casi Covid tra i piacentini. Turno di riposo per la Consar RCM Ravenna. Di seguito il programma dettagliato e come vedere in diretta tv e ... Leggi su sportface (Di venerdì 17 dicembre 2021) Ildella tredicesimadi andata del campionato didimaschile: ecco le informazioni per vedere tutte le partite. Archiviate le sfide in Europa di metà settimana, si torna in Italia per chiudere il girone di andata (seppur con qualche sfida da recuperare). Si inizia con l’anticipo di sabato 18 dicembre tra Padova e Modena, mentre domenica i fari saranno puntati sul big match Civitanova-Perugia. Poi Trento ospiterà Cisterna e Monza se la vedrà con Verona. Milano scenderà sul campo di Taranto, mentre è rinviata a domenica 26 la sfida Piacenza-Vibo Valentia dopo alcuni casi Covid tra i piacentini. Turno di riposo per la Consar RCM Ravenna. Di seguito ildettagliato e come vedere intv e ...

