Variante Omicron Usa, dominante nelle prossime settimane (Di venerdì 17 dicembre 2021) La Variante Omicron in Usa diventerà dominante nelle prossime settimane. E’ la previsione del Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) degli Stati Uniti, secondo quanto ha dichiarato la direttrice Rochelle Walensky, spiegando che la Variante del Coronavirus Omicron sta “aumentando rapidamente” e si prevede che ”diventi il ceppo dominante negli Stati Uniti nelle prossime settimane”. In una riunione alla Casa Bianca Walensky ha aggiunto che ”abbiamo gli strumenti per proteggerci dal Covid-19. Abbiamo i vaccini. Abbiamo i booster”, ma sono ”di vitale importanza” anche ”mascherine in ambienti chiusi pubblici, distanziamento fisico, lavaggio frequente delle mani, ... Leggi su italiasera (Di venerdì 17 dicembre 2021) Lain Usa diventerà. E’ la previsione del Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) degli Stati Uniti, secondo quanto ha dichiarato la direttrice Rochelle Walensky, spiegando che ladel Coronavirussta “aumentando rapidamente” e si prevede che ”diventi il cepponegli Stati Uniti”. In una riunione alla Casa Bianca Walensky ha aggiunto che ”abbiamo gli strumenti per proteggerci dal Covid-19. Abbiamo i vaccini. Abbiamo i booster”, ma sono ”di vitale importanza” anche ”mascherine in ambienti chiusi pubblici, distanziamento fisico, lavaggio frequente delle mani, ...

