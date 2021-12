Valentina Ferragni a Verissimo: “Avevo un piccolo brufolo, avevano detto che era una cisti” (Di venerdì 17 dicembre 2021) Ospite a Verissimo Valentina Ferragni ha raccontato anche del piccolo brufolo che ormai da un anno aveva sulla fronte. Un brufolo che non andava via e che aveva fatto controllare da un medico. Le avevano detto che era una semplice cisti e che con calma avrebbe dovuto toglierla. Dopo l’estate però ha deciso di fare un’altra visita e questa volta la dottoressa ha iniziato ad avere dei sospetti. Il brufolo di Valentina Ferragni era un tumore della pelle, per fortuna era ancora in tempo, l’ha tolto, adesso ha una cicatrice che un po’ alla volta andrà via ma se non avesse fatto dei controlli non sarebbe andata così bene. Il messaggio di Valentina Ferragni è ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 17 dicembre 2021) Ospite aha raccontato anche delche ormai da un anno aveva sulla fronte. Unche non andava via e che aveva fatto controllare da un medico. Leche era una semplicee che con calma avrebbe dovuto toglierla. Dopo l’estate però ha deciso di fare un’altra visita e questa volta la dottoressa ha iniziato ad avere dei sospetti. Ildiera un tumore della pelle, per fortuna era ancora in tempo, l’ha tolto, adesso ha una cicatrice che un po’ alla volta andrà via ma se non avesse fatto dei controlli non sarebbe andata così bene. Il messaggio diè ...

