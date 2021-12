Uomini e Donne: Roberta Giusti Ha Scelto! (Di venerdì 17 dicembre 2021) È arrivata finalmente la scelta di Roberta Giusti in quel di Uomini e Donne. Nella registrazione avvenuta solo poche ore fa, la ragazza ha sciolto i dubbi è ha deciso con chi uscire dal programma tra Luca Salatino e Samuele Carniani. Chi avrà scelto? Ecco tutti i dettagli sulla registrazione! Roberta ha fatto la sua scelta…Ecco chi è! C’era molta attesa intorno alla scelta della tronista Roberta Giusti, visto che proprio la ragazza aveva dichiarato la scorsa volta, di essere ormai pronta a decidere con quale dei due corteggiatori uscire dal programma. Chi avrà scelto tra Luca e Samuele? Attraverso le anticipazioni rilasciate da Lorenzo Pugnaloni, sappiamo che la scelta è ricaduta su Samuele. Niente da fare quindi per Luca, con il quale il percorso è stato assai ... Leggi su gossipnews.tv (Di venerdì 17 dicembre 2021) È arrivata finalmente la scelta diin quel di. Nella registrazione avvenuta solo poche ore fa, la ragazza ha sciolto i dubbi è ha deciso con chi uscire dal programma tra Luca Salatino e Samuele Carniani. Chi avrà scelto? Ecco tutti i dettagli sulla registrazione!ha fatto la sua scelta…Ecco chi è! C’era molta attesa intorno alla scelta della tronista, visto che proprio la ragazza aveva dichiarato la scorsa volta, di essere ormai pronta a decidere con quale dei due corteggiatori uscire dal programma. Chi avrà scelto tra Luca e Samuele? Attraverso le anticipazioni rilasciate da Lorenzo Pugnaloni, sappiamo che la scelta è ricaduta su Samuele. Niente da fare quindi per Luca, con il quale il percorso è stato assai ...

