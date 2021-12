Tutti in Dad fino al 22 dicembre. A scuola in presenza si torna il 10 gennaio. La decisione del sindaco di Anzio (Di venerdì 17 dicembre 2021) Ultimo giorno di scuola in presenza prima di Natale per Tutti gli studenti di Anzio, in provincia di Roma: il sindaco Candido De Angelis ha firmato un'ordinanza che dispone la dad dal 18 al 22 dicembre per le scuole di ogni ordine e grado "con l'obiettivo di ripartire in sicurezza lunedì 10 gennaio". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 17 dicembre 2021) Ultimo giorno diinprima di Natale pergli studenti di, in provincia di Roma: ilCandido De Angelis ha firmato un'ordinanza che dispone la dad dal 18 al 22per le scuole di ogni ordine e grado "con l'obiettivo di ripartire in sicurezza lunedì 10". L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Tutti in Dad fino al 22 dicembre. A scuola in presenza si torna il 10 gennaio. La decisione del sindaco di Anzio - ilmessaggeroit : Anzio, il sindaco chiude le scuole: tutti in dad fino a gennaio - kumbiaerumba : RT @UnaTelaBianca: 1 solo #tampone in attesa di esito che non ha evidentemente generato alcun focolaio dato che i restanti sono negativi, m… - savonanews : Troppe classi in quarantena, il preside del Ferraris Pancaldo: 'Tutti in Dad fino al 23 dicembre' - TeoloMassimo : RT @rtl1025: ?? Ultimo giorno di scuola in presenza prima di #Natale per tutti gli studenti di #Anzio: il sindaco De Angelis ha firmato un'o… -