(Di venerdì 17 dicembre 2021)e contestazioni prima e nel corso di-Inter, match valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. Fuori dall’Arechi ci sono stati alcuniall’esterno dello stadio, con un fermo fra i tifosi campani. Invece dentro allo stadio fischi,lae anche uno striscione che parla in maniera chiara: “la. Gravina mantieni la promessa…Dilettanti, promozione o nei campi di periferia, laper noi non ha categoria”. Martedì 21 c’è il consiglio della Federcalcio: accettare la proroga proposta dall’Assemblea di Lega di Serie A oppure estromettere il club campano dalla massima serie. La situazione è più incerta che ...

Advertising

sportface2016 : #Salernitana, scontri, cori e contestazione contro la società: “Liberate la squadra” #SalernitanaInter - salernotoday : Tensione fuori all'Arechi, tifosi granata assaltano pulmino degli interisti: scontri con la Polizia… - sportli26181512 : Salernitana: scontri fra tifosi e polizia fuori dallo stadio prima della sfida contro l'Inter. Ferito un poliziotto… - ildumba : @_IlBoris @gucciskimaskk Mettono 6 punti a tutti al posto degli scontri con la Salernitana in sostanza, poi retrocede - TuttoSalerno : Salernitana, il calendario tra dicembre e gennaio: due scontri diretti e tante big -

Ultime Notizie dalla rete : Salernitana scontri

Calciomercato.com

1 Nel corso del prepartita della sfida fra Salerntina e Inter , all'esterno dello stadio Arechi si sono verificati alcuni episodi di violenza eche hanno visto coinvolti diversi gruppetti di tifosi granata. Polizia e carabinieri sono dovuti intervenire per calmare gli animi di quelli che, secondo la Digos interpellata da Sky , sono a ...Come successo alla squadra di Inzaghi, infatti, i nerazzurri avranno diversidiretti in ... Adesso però testa alla, sfida che oggi, venerdì 17 dicembre, vedrà diverse novità di ...Scontri, cori e contestazioni prima e nel corso di Salernitana-Inter, match valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. Fuori dall’Arechi ci sono stati alcuni scontri al ...Momenti di grande tensione a Salerno pochi minuti prima della partita tra la Salernitana e l'Inter. Nei pressi della Tribuna dello stadio Arechi ci sono stati degli scontri tra la polizia e un gruppo ...