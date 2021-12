Omicidio Diabolik, Caravita: “Da amico contento per arresto” (Di venerdì 17 dicembre 2021) “Da amico non posso che essere contento” dell’arresto del presunto killer. Lo dice all’Adnkronos Franco Caravita, capo ultras dell’Inter la cui tifoseria, gemellata con quella della Lazio, rese omaggio a Diabolik con un’enorme immagine raffigurante il personaggio dei fumetti e con cori a ripetizione. “La vita privata di Fabrizio era solo sua, noi condividevamo lo stadio, la passione per le nostre squadre. Purtroppo la vita gli ha messo di fronte un ostacolo troppo duro e oggi, se la persona presa è davvero l’assassino, è giusto che paghi”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 17 dicembre 2021) “Danon posso che essere” dell’del presunto killer. Lo dice all’Adnkronos Franco, capo ultras dell’Inter la cui tifoseria, gemellata con quella della Lazio, rese omaggio acon un’enorme immagine raffigurante il personaggio dei fumetti e con cori a ripetizione. “La vita privata di Fabrizio era solo sua, noi condividevamo lo stadio, la passione per le nostre squadre. Purtroppo la vita gli ha messo di fronte un ostacolo troppo duro e oggi, se la persona presa è davvero l’assassino, è giusto che paghi”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

