Nuoto, Lorenzo Zazzeri: “Oggi il podio era oggettivamente difficile visto quanto hanno fatto gli altri” (Di venerdì 17 dicembre 2021) Si conclude la seconda giornata ai Mondiali in vasca corta di Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti). Nell’ultima gara del venerdì, la staffetta mista 4×50 metri stile liberi, il quartetto azzurro formato da Lorenzo Zazzeri, Alessandro Miressi, Silvia Di Pietro e Costanza Cocconcelli termina la prova in quinta posizione distante 1”47 dal primo posto conquistato dal Canada (1:28.55). Al traguardo c’è ammarezza per gli azzurri, ma anche la consapevolezza che Oggi era difficile fare tanto meglio. “Diciamo che Oggi mi sentivo un pochino rigido in acqua e le sensazioni sono state confermate dal mio crono. Io speravo di lanciare la staffetta sotto i 21”, ma così non è stato. Abbiamo fatto una buona prova, Oggi il podio era oggettivamente ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 dicembre 2021) Si conclude la seconda giornata ai Mondiali in vasca corta di Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti). Nell’ultima gara del venerdì, la staffetta mista 4×50 metri stile liberi, il quartetto azzurro formato da, Alessandro Miressi, Silvia Di Pietro e Costanza Cocconcelli termina la prova in quinta posizione distante 1”47 dal primo posto conquistato dal Canada (1:28.55). Al traguardo c’è ammarezza per gli azzurri, ma anche la consapevolezza cheerafare tanto meglio. “Diciamo chemi sentivo un pochino rigido in acqua e le sensazioni sono state confermate dal mio crono. Io speravo di lanciare la staffetta sotto i 21”, ma così non è stato. Abbiamouna buona prova,ilera...

