Migranti | in Francia salvate 138 persone che tentavano di raggiungere l' Inghilterra

Advertising

fattoquotidiano : La Fondazione il Fatto Quotidiano supporta Croce Rossa Italiana nell’aiuto ai migranti che rischiano la vita lungo… - fattoquotidiano : VAL SUSA La Fondazione il Fatto Quotidiano al confine Italia-Francia con la Croce Rossa che aiuta i migranti. Aiuti… - antbar12 : RT @LaVeritaWeb: Formalmente si vota il 24 dicembre ma non ci crede più nessuno. L’Italia deve guardarsi dal doppio gioco della Francia di… - joseadss : RT @LaVeritaWeb: Formalmente si vota il 24 dicembre ma non ci crede più nessuno. L’Italia deve guardarsi dal doppio gioco della Francia di… - Peppezappulla : @JeanDanton3 @EleanaElefante Nel frattempo dal Consiglio Europeo, giunge la notizia che sul tema dei migranti...… -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti Francia

Formalmente si vota il 24 dicembre ma non ci crede più nessuno. L'Italia deve guardarsi dal doppio gioco delladi Emmanuel Macron . In 24 ore in Italia sono sbarcate 227 persone. Solo la Calabria è stata risparmiata dall'ondata. Lo speciale contiene due articoli.La libertà - attacca il presidente della- di circolazione deve essere protetta'. Dopo il ... "solo in Italia", la Meloni svela il piano Ue e di Macron per incastrare DraghiParigi, 17 dic. (Adnkronos) - Nel corso di diverse operazioni sono state salvate 138 migranti in difficoltà che tentavano di raggiungere ...Da gennaio progetto di legge per trasformare il green pass in certificato vaccinale. Il primo ministro Castex: «Soltanto il vaccino conterà per l’ottenimento del pass» ...