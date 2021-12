(Di venerdì 17 dicembre 2021) Nelle passate ore è giunta la decisione del giudice su Giancarloladiper alcune sue dichiarazioni rilasciate in una intervista al settimanale Chi. Il conduttore ha però giocato d’anticipo annunciando tutto sui social endo inil conduttore del GF Vip,intervienela... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

blogtivvu : Magalli multato dopo querela di Adriana Volpe, nel suo sfogo tira in ballo Alfonso Signorini #gfvip - infoitcultura : Magalli: “Adriana Volpe? Sono stato multato” e tira in ballo Signorini -

Ultime Notizie dalla rete : Magalli multato

... che ha appunto ritirato la querela nei confronti del giornalista: Al momento l'opinionista del Grande Fratello Vip non ha ancora replicato all'ultimo post di Giancarlo. La bionda ...... che ha appunto ritirato la querela nei confronti del giornalista: Al momento l'opinionista del Grande Fratello Vip non ha ancora replicato all'ultimo post di Giancarlo. La bionda ...Magalli multato dopo querela di Adriana Volpe, nel suo sfogo tira in ballo Alfonso Signorini, direttore di Chi.MILANO - Il noto conduttore televisivo italiano Giancarlo Magalli è stato condannato per «diffamazione aggravata» per alcune dichiarazioni rivolte alla showgirl Adriana Volpe nel 2017. Lo ha deciso un ...