L'uomo è stato travolto da una valanga. Immediati, ma inutili, i soccorsi (Di venerdì 17 dicembre 2021) Vacanze in montagna: i consigli per la sicurezza guarda le foto Essere una guida alpina e conoscere quelle montagne come le sue tasche -Santa Caterina Valfurva era il paese della sua famiglia -, non è servito a nulla: una valanga è stata fatale a Jacopo Compagnoni, 40 anni, fratello di Deborah, la nostra più grande campionessa di sci. L'uomo nella tarda mattinata di ieri stava scendendo con gli sci d'alpinismo, in compagnia di un amico, dal canale Nord del Monte Sobretta, a circa 2850 metri di quota, nel territorio comunale di Valfurva (Sondrio), in Alta Valtellina, quando è avvenuto il ...

