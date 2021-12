Iraq | media | rinvenuta fossa comune Isis a nord di Baghdad

(Di venerdì 17 dicembre 2021) I resti di almeno 10 soldati iracheni uccisi dai jihadisti dell'sono stati rinvenuti nelle ultime ore in unanell'centro - settentrionale, in una zona controllata dalle forze ...

Advertising

andytuit : 'Il messaggio è chiaro: nessuno si azzardi, mai più, a rivelare la verità sulle torture di Guantanamo, sui massacri… - CosimoSpagnuol : RT @vadim07751823: Le atomiche sul Giappone,le bombe su Belgrado,le false prove sull'iraq e mille altri massacri perpetrati nel mondo, non… -

Ultime Notizie dalla rete : Iraq media

Agenzia ANSA

Ma per diversi mesi del 2018 erano rimaste sacche di resistenza in varie regioni dell'. Secondo le fonti citate da Rudaw, la fossa comune rinvenuta nel distretto di Kifri, 230 km a nord di ...... "abbiamo chiamato la polizia francese - ha raccontato Ahmad alcurdo Rudaw -, e loro ci ... Kazhall e i figli avevano lasciato un mese fa l', dove è rimasto il marito. Lui è poliziotto e non ...I resti di almeno 10 soldati iracheni uccisi dai jihadisti dell'Isis sono stati rinvenuti nelle ultime ore in una fossa comune nell'Iraq centro-settentrionale, in una zona controllata dalle forze curd ...Maurizio Greganti, 55 anni, originario di Senigallia (Ancona) è il nuovo ambasciatore d'Italia in Iraq. (ANSA) ...