Iliad | c’è l’annuncio ufficiale sull’arrivo della fibra | data e possibili offerte

Leggi su vesuvius

(Di venerdì 17 dicembre 2021), c’èattesissima da numerosi clienti del gestore telefonico:. Il logonota compagnia telefonica (via web)Benedetto Levi, amministratore delegato di, ha parlato del lancio ormai sempre più vicinorete fissa del noto operatore telefonico. Per il momento i clienti potranno usufruire di un’ottima promozione introdotta nell’arco di questo mese di dicembre 2021: di trattanuova offerta flash denominata Giga 150. Si chiama Flash perché c’è un limite temporale massimo per procedere con l’attivazione.Giga 150 resterà infatti fino al prossimo 11 gennaio ...