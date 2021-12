Icardi e Wanda Nara denunciati per riciclaggio di denaro. La ricostruzione (Di venerdì 17 dicembre 2021) Icardi e Wanda Nara denunciati per riciclaggio di denaro. Ecco che cosa è successo all’attaccante del PSG Secondo quanto riferito da Gazzetta.it, Mauro Icardi e Wanda Nara sono al centro di uno scandalo fiscale. La Work Marketing Football Srl, società fondata dai due coniugi è stata accusata di «riciclaggio di denaro», «violenza istituzionale» e «corruzione strutturale» da Fernando Miguez, titolare della Fundacion por la Paz y el Cambio Climatico de Argentina. Il riciclaggio di denaro, si legge nel documento presentato al tribunale di Buenos Aires, coinvolgerebbe anche le altre attività di capi d’abbigliamento, il marchio Wanda e la ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 17 dicembre 2021)perdi. Ecco che cosa è successo all’attaccante del PSG Secondo quanto riferito da Gazzetta.it, Maurosono al centro di uno scandalo fiscale. La Work Marketing Football Srl, società fondata dai due coniugi è stata accusata di «di», «violenza istituzionale» e «corruzione strutturale» da Fernando Miguez, titolare della Fundacion por la Paz y el Cambio Climatico de Argentina. Ildi, si legge nel documento presentato al tribunale di Buenos Aires, coinvolgerebbe anche le altre attività di capi d’abbigliamento, il marchioe la ...

Advertising

sportmediaset : Nuovi guai per #Icardi e Wanda Nara: denunciati per riciclaggio di denaro. #SportMediaset - fanpage : Non c'è pace per Mauro Icardi e Wanda Nara Le accuse sono pesanti: “riciclaggio di denaro“, “violenza istituzionale… - Pall_Gonfiato : Dall'#Argentina: #Icardi e #WandaNara denunciati per presunto riciclaggio di denaro - Val88s : RT @CalcioFinanza: Icardi e Wanda Nara denunciati in Argentina per riciclaggio di denaro - Profilo3Marco : RT @sportmediaset: Nuovi guai per #Icardi e Wanda Nara: denunciati per riciclaggio di denaro. #SportMediaset -