I Santi di Venerdì 17 Dicembre 2021

San GIOVANNI DE MATHA Sacerdote e fondatore Faucon, Francia, 23 giugno 1154 – Roma, 17 Dicembre 1213
Provenzale, docente di teologia a Parigi, prete a 40 anni, Giovanni de Matha lasciò la cattedra, divenendo sacerdote. Durante la sua prima messa, il 28 febbraio 1193, gli accade qualcosa di straordinario. Mentre celebrava gli comparve una visione: un Uomo dal volto radioso, che teneva per mani due uomini con catene ai piedi, l'uno nero e deforme, l'altro pallido e macilento; quest'uomo gli indicò di liberare queste povere creature incatenate per motivi di fede.

San MODESTO Patriarca di Gerusalemme † 630 circa

Santi MARTIRI DI ELEUTEROPOLI Si tratta di cinquanta soldati, che al tempo dell'imperatore Eraclio ...

