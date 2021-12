I consigli per la 18ª giornata: fiducia ai blocchi di Lazio e Inter. Occhio a Joao Pedro (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il penultimo turno del 2021 inizia quest'oggi con la sfida Lazio - Genoa in programma alle ore 18.30. Segue il classico testa - coda Salernitana - Inter, con una giornata che prevede ben due big - ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il penultimo turno del 2021 inizia quest'oggi con la sfida- Genoa in programma alle ore 18.30. Segue il classico testa - coda Salernitana -, con unache prevede ben due big - ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Una guida per tutelare la sicurezza dei più giovani e dare consigli su come vivere i social media, utile anche a ge… - _Carabinieri_ : Contattava persone anziane e si fingeva un loro familiare, un corriere, il direttore dell’ufficio postale. In quest… - sabrybergamini : Twittiamolo subito :))) Cinque consigli per un #detoxdigitale natalizio - GerberArancio : @CasaLettori @sellerioeditore @lucy_esposito @daniela_mauceri @LorenzinaMoro @adelestancati @ciroizzo3… - lustefunu : Consigli per libri di Natale #17 Seguitemi per altri consigli. -