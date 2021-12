House of Gucci, lo sfogo di Patrizia Gucci: "Ci fa passare per mafiosi e mio padre sembra un demente" (Di venerdì 17 dicembre 2021) House of Gucci è nelle sale da ieri e Patrizia Gucci si sfoga contro la visione di Ridley Scott che avrebbe dipinto la sua famiglia come un clan di mafiosi e suo padre come un demente. La famiglia Gucci ha espresso in più occasioni sconforto e rabbia per il modo in cui la celebre famiglia dell'alta moda viene ritratta da Ridley Scott in House of Gucci. Patrizia Gucci, figlia di Paolo Gucci, torna a scagliarsi contro il film, nei cinema italiani da ieri, colpevole di ritrarre la famiglia come un clan di mafiosi e suo padre Paolo come un ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 17 dicembre 2021)ofè nelle sale da ieri esi sfoga contro la visione di Ridley Scott che avrebbe dipinto la sua famiglia come un clan die suocome un. La famigliaha espresso in più occasioni sconforto e rabbia per il modo in cui la celebre famiglia dell'alta moda viene ritratta da Ridley Scott inof, figlia di Paolo, torna a scagliarsi contro il film, nei cinema italiani da ieri, colpevole di ritrarre la famiglia come un clan die suoPaolo come un ...

