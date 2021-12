Fauci: 'Quarta dose possibile, spero che non serva il vaccino stagionale' (Di venerdì 17 dicembre 2021) immunologo e chief medical advisor della Casa Bianca, parla dell'eventualità della di : 'Speriamo di non dover vaccinare le persone continuamente, ma dobbiamo lasciare aperta la possibilità che sarà ... Leggi su leggo (Di venerdì 17 dicembre 2021) immunologo e chief medical advisor della Casa Bianca, parla dell'eventualità della di : 'Speriamo di non dover vaccinare le persone continuamente, ma dobbiamo lasciare aperta la possibilità che sarà ...

Advertising

mauro_arena : RT @giopank: Questa sera ospite dei nostri #eVENTI il prof. Anthony Fauci. Tanti gli argomenti affrontati con lui: vaccino per i bimbi, res… - SalvatoreMaior3 : RT @ilmessaggeroit: Fauci: «Quarta dose possibile, spero che non serva il vaccino stagionale» - megasabgio : RT @giopank: Questa sera ospite dei nostri #eVENTI il prof. Anthony Fauci. Tanti gli argomenti affrontati con lui: vaccino per i bimbi, res… - mariamatagarito : RT @giopank: Questa sera ospite dei nostri #eVENTI il prof. Anthony Fauci. Tanti gli argomenti affrontati con lui: vaccino per i bimbi, res… - giopank : Questa sera ospite dei nostri #eVENTI il prof. Anthony Fauci. Tanti gli argomenti affrontati con lui: vaccino per i… -