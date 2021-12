Fasma | dal desiderio di fare il cantante al palco dell’Ariston

Leggi su velvetmag

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Classe ’96, Tiberio Fazioli, in arte, è entrato a far parte del panorama musicale italiano nel 2019, quando ha partecipato per la prima volta a Sanremo Giovani. Ma in realtà il giovane rapper romano aveva iniziato a muovere i primi passi nel mondo della musica qualche anno prima. Già a 13 anni, infatti,ha iniziato a comporre i suoi primi pezzi, ma il panorama discografico era ancora un mondo lontano per lui, anche se non troppo. Solo qualche anno più tardi fonda la sua crew WFK. Nel gruppo ci sono il rapper, il produttore GG, il suo manager Lorenzo Zefferi. Un trio che ancora oggi ha resistito all’onda del successo. Grazie alla loro collaborazione pubblica il primo EP, WFK 1, nel 2018. Lo stesso anno partecipa anche ai Wind Music Awards tra gli artisti emergenti e inizia ad acquistare popolarità nel panorama musicale italiano. Il suo ...