Covid: in Campania aumentano ricoveri in intensiva, 10 morti (Di venerdì 17 dicembre 2021) Aumenta, in Campania, l'indice di contagio e aumentano anche i ricoveri, sia in terapia intensiva che in degenza. Secondo i dati del bollettino diffuso dall'Unità di crisi della Regione Campania, ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 17 dicembre 2021) Aumenta, in, l'indice di contagio eanche i, sia in terapiache in degenza. Secondo i dati del bollettino diffuso dall'Unità di crisi della Regione, ...

Advertising

salernotoday : Covid-19 in Campania: 1.841 nuovi contagi e 10 decessi, in crescita i ricoveri - AleBottazzi_23 : RT @87miste: Non so se in Campania stiamo combattendo il covid o l’alcolismo. - ildenaro_it : #Covid, in #Campania #aumentano i #ricoveri in #terapiaintensiva: 1.841 casi e 7 #morti nelle ultime 48 ore - SkyTG24 : Covid #Campania, 1.841 casi su quasi 39mila tamponi - NIrpinia : In Campania i positivi al Covid-19 sono 1.841 (in 10 giorni oltre 14mila) con 10 morti -