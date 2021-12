Corsport: Sarri non perde occasione per sminuire la Lazio di Inzaghi, i giocatori non gradiscono (Di venerdì 17 dicembre 2021) A Roma la pazienza nei confronti di Sarri sta cominciando ad assottigliarsi. Si comprende anche dall’editoriale del Corriere dello Sport “Non è giusto sminuire la vecchia Lazio”. Scrive Alberto Dalla Palma: la Lazio è ancora un cantiere aperto dove il palazzo mostra delle crepe già durante la costruzione. Ci sono delle difficoltà evidenti, il passaggio dal vecchio al nuovo è stato traumatico e la fuga dalla cena di Natale, ancora prima del discorso del presidente, è un chiaro segnale che qualcosa si è rotto anche nello spogliatoio, dove certe prese di posizione dell’allenatore non sono piaciute. il tecnico accusa la scarsa adattabilità della rosa attuale al suo calcio e i giocatori non gradiscono. Anzi, contestano, ma mai pubblicamente. Più o meno quello che è successo alla Juve. Ma ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 17 dicembre 2021) A Roma la pazienza nei confronti dista cominciando ad assottigliarsi. Si comprende anche dall’editoriale del Corriere dello Sport “Non è giustola vecchia”. Scrive Alberto Dalla Palma: laè ancora un cantiere aperto dove il palazzo mostra delle crepe già durante la costruzione. Ci sono delle difficoltà evidenti, il passaggio dal vecchio al nuovo è stato traumatico e la fuga dalla cena di Natale, ancora prima del discorso del presidente, è un chiaro segnale che qualcosa si è rotto anche nello spogliatoio, dove certe prese di posizione dell’allenatore non sono piaciute. il tecnico accusa la scarsa adattabilità della rosa attuale al suo calcio e inon. Anzi, contestano, ma mai pubblicamente. Più o meno quello che è successo alla Juve. Ma ...

