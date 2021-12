(Di giovedì 16 dicembre 2021) Terribilein autostradaSud. Unotra due auto si è verificato questa mattina intorno alle 9.10Sud. Non si conosce ancora l’esatta dinamica dell’nel quale si registrano. Una delle auto, completamente distrutta nella parte anteriore, è finita in testa cosa al centro della carreggiata. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia Stradale di. Seguiranno aggiornamenti. su Il Corriere della Città.

Advertising

CorriereCitta : Violento scontro sulla diramazione Roma Sud: incidente con feriti - Naz_Pontedera : Violento scontro tra due scooter Gravi ferite per una 79enne - SulPanaro : Violento scontro tra tre auto: grave un bimbo di sei anni - News_24it : Violento scontro sulla Nettuno-Velletri. L'incidente è avvenuto durante la manovra per entrare dal benzinaio di zon… - BotNiger : RT @InformazioneA: #Africa #Terrorismo -#Nigeria Miliziani affiliati all'#ISIS, del gruppo #ISWAP iniziano a istituire posti di blocco -#Ni… -

Ultime Notizie dalla rete : Violento scontro

IL GIORNO

... né nel corpo della della donna per mancanza di segni, né nell'abitazione che non sembrava essere stata teatro di un. Gli agenti, a quel punto, hanno sentito anche la versione del ...Non presentava, tuttavia, alcun segno di percosse, né l'abitazione aveva l'aspetto di essere stata il teatro di un. Gli agenti, a quel punto, hanno sentito anche la versione del ...SAN MINIATO. Sembra il tragico ripetersi di un incubo quello che martedì sera si è svolto intorno alle 19 all’incrocio fra via Capitini e via Prati a San Miniato Basso, luogo già noto per alcuni incid ...Dovrà essere sottoposto a un serio intervento chirurgico agli arti inferiori e al bacino il giovane ricoverato presso l’ospedale di “Santa Maria Goretti” di Latina ...