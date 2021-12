Variante Omicron, la Francia limita i viaggi “non essenziali” dal Regno Unito per rallentare la diffusione: “Sistema di controlli sarà rigido” (Di giovedì 16 dicembre 2021) La Francia limiterà i viaggi “non essenziali” da e per il Regno Unito da sabato nel tentativo di rallentare la diffusione della Variante Omicron. L’annuncio è stato dato dal governo che ha spiegato come gli arrivi saranno liberi solo per i residenti francesi e le loro famiglie, mentre gli spostamenti di turisti e lavoratori non residenti in Francia saranno limitati. Il governo terrà una riunione speciale sulla sicurezza venerdì che affronterà la crescente pressione sugli ospedali in Francia a causa dell’aumento delle infezioni nelle ultime settimane. “Attueremo un Sistema di controlli drasticamente più rigido di quello che abbiamo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 16 dicembre 2021) Lalimiterà i“non” da e per ilda sabato nel tentativo diladella. L’annuncio è stato dato dal governo che ha spiegato come gli arrivi saranno liberi solo per i residenti francesi e le loro famiglie, mentre gli spostamenti di turisti e lavoratori non residenti insarannoti. Il governo terrà una riunione speciale sulla sicurezza venerdì che affronterà la crescente pressione sugli ospedali ina causa dell’aumento delle infezioni nelle ultime settimane. “Attueremo undidrasticamente piùdi quello che abbiamo ...

Advertising

borghi_claudio : Eccesso di mortalità rispetto alla norma nella vaccinatissima e greenpassissima Olanda. La domanda è sempre quella:… - fattoquotidiano : VARIANTE OMICRON I 'vaccini non basteranno a prevenire l'impatto', l'allarme arriva dal Centro europeo per le malat… - fanpage : Variante #Omicron:'Siamo di fronte a uno tsunami di contagi', l'avvertimento dell'OMS - mariamacina : E l'impressione è che oggi nessuno chiederà conto all'Italia di un'accelerazione che in verità condividono in molti… - ninabecks1 : RT @jacopo_iacoboni: L’Europa in meno di mezza giornata è passata dallo stupore per la decisione di Draghi (restrizioni sugli ingressi in I… -