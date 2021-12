Vaccino J&J, ok Ema come richiamo per Pfizer e Moderna (Di giovedì 16 dicembre 2021) Via libera dall’Agenzia europea per il farmaco al Vaccino Johnson & Johnson per tutti coloro che avevano ricevuto la prima e la seconda dose con Pfizer e Moderna. Semaforo verde anche per i maggiorenni che avevano ricevuto il monodose che potranno fare il richiamo con lo stesso farmaco. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 16 dicembre 2021) Via libera dall’Agenzia europea per il farmaco alJohnson & Johnson per tutti coloro che avevano ricevuto la prima e la seconda dose con. Semaforo verde anche per i maggiorenni che avevano ricevuto il monodose che potranno fare ilcon lo stesso farmaco. L'articolo proviene da Italia Sera.

