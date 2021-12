Vaccinazioni pediatriche anticovid-19: Babbo Natale e gli elfi accolgono in bambini nel centro di via Jacobini (Di giovedì 16 dicembre 2021) È partito oggi il servizio nel centro vaccinale del Distretto 14 della ASL Roma 1. Ad accompagnare i piccoli utenti l’associazione “Vengo da Primavalle” Babbo Natale e gli elfi hanno accolto i piccoli pazienti che questa mattina hanno varcato la soglia del centro vaccinale di via Jacobini, che ha aperto anche alle Vaccinazioni anticovid pediatriche. Una mattinata speciale che ha visto il team, composto da 5 infermieri e 3 medici di cui 2 pediatri, a disposizione delle comunità più giovane per questa nuova e importante fase della campagna vaccinale. Ad accompagnare i bambini nel percorso all’interno del centro è stata l’associazione “Vengo da Primavalle”, da sempre attiva sul territorio, che ha ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 16 dicembre 2021) È partito oggi il servizio nelvaccinale del Distretto 14 della ASL Roma 1. Ad accompagnare i piccoli utenti l’associazione “Vengo da Primavalle”e glihanno accolto i piccoli pazienti che questa mattina hanno varcato la soglia delvaccinale di via, che ha aperto anche alle. Una mattinata speciale che ha visto il team, composto da 5 infermieri e 3 medici di cui 2 pediatri, a disposizione delle comunità più giovane per questa nuova e importante fase della campagna vaccinale. Ad accompagnare inel percorso all’interno delè stata l’associazione “Vengo da Primavalle”, da sempre attiva sul territorio, che ha ...

AlexGiudetti : RT @a_debunker: 1/ Vaccinazioni pediatriche antiCovid-19. 16 motivi per dire: NO, NON AVERE FRETTA DI VACCINARE I TUOI FIGLI Posizione sul… - a_debunker : 1/ Vaccinazioni pediatriche antiCovid-19. 16 motivi per dire: NO, NON AVERE FRETTA DI VACCINARE I TUOI FIGLI Posiz… - LetiziaFirenze : All'hub vaccinale di Empoli 82 vaccinazioni pediatriche - ToscanaInDiretta - LetiziaFirenze : Al Ceppo di Pistoia le prime vaccinazioni pediatriche anti Covid: libri, pennarelli e giochi accolgono i bambini -… - TgrRai : RT @TgrRaiFVG: Inoculate le prime dosi del vaccino pediatrico Pfizer ai bambini di età compresa tra 5 e 11 anni all'Ircss @BurloGarofolo di… -